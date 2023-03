Gravina: "Radiazione per chi tocca un arbitro e penalizzazione ai club"

PUGNO DURO

Una nuova norma più repressiva al vaglio della Figc alla prossima riunione del consiglio federale

© Getty Images Mano ancora più dura contro la violenza ai danni degli arbitri, con un inasprimento delle sanzioni che possono andare dalla radiazione dei responsabili fino a punti di penalizzazione in classifica per le società cui appartiene il tesserato. Sono le possibili misure di una norma che sarà al vaglio della Figc alla prossima riunione del consiglio federale.

Le misure allo studio della Figc sono state concordate con l'Aia. L'intero consiglio si è unito in una condanna unanime e ha espresso vicinanza ai giovani arbitri vittime di violenza. "L'idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti. E' chiaro che chi tocca l'arbitro dovrà uscire dal mondo del calcio - ha spiegato il presidente federale Gabriele Gravina - dicendosi "pronto a impugnare qualsiasi sanzione che non sia esemplare". Per quanto riguarda le eventuali penalizzazioni in classifica alle squadre, Gravina spiega che "una società deve pagare quando c’è il suo coinvolgimento diretto o indiretto perché non fa nulla" per contrastare la violenza. "Abbiamo bisogno di rispetto del mondo del calcio, è fondamentale lanciare questo messaggio. A volte avvengono atti che superano anche la fantasia degli stessi protagonisti, una forma di esibirsi nell'ambito di un branco".

GRAVINA: "SUPERCOPPA? NOI PRIMI TIFOSI DELLA SERIE A"

"Nuovo format della Supercoppa Italiana? Ho grande rispetto per il principio della democrazia e per chi ha responsabilità di fare delle scelte. La scelta della Lega di A è in linea con quanto fatto dalla Spagna e altre federazioni. Non entro nel merito della valutazioni di queste scelte che sono di natura imprenditoriale". Lo ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina in conferenza stampa a margine del Consiglio Figc, in merito al nuovo format della Supercoppa Italiana che dal 2024 sarà assegnata al termine di una Final Four. "Mi auguro poi che la Lega di A possa individuare un percorso virtuoso. Siamo i primi tifosi del successo della Lega di A: più guadagna, meglio sta tutto il calcio italiano. Ben venga qualunque forma di nuovo orizzonte. Perché il loro orizzonte è quello di tutto il calcio italiano".

