Grave malore per un calciatore 23enne in provincia di Lucca

Intervento del 118 su un campo sportivo della Toscana per soccorrere in codice di urgenza rosso, a causa di un grave malore, un calciatore di 23 anni. Il ragazzo si è sentito male durante una partita del campionato di seconda categoria dilettanti al campo sportivo di Altopascio (Lucca). Nell'ultima parte del match il 23enne si è sentito male ed i presenti hanno avvisato il 118. I sanitari lo hanno stabilizzato e portato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca. Sono intervenute un'automedica da Lucca e l'ambulanza della Misericordia di Capannori. La partita era fra Academy Tau e Borgo a Buggiano.