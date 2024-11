GRAN GALÀ AIC, IL 2 DICEMBRE SI CELEBRA LA 12.A EDIZIONE

A due settimane dalla fine delle votazioni, a giocarsi il titolo di miglior gol della passata stagione sono le reti di Rafael Leao contro l'Atalanta, di Ruslan Malinovskyi al Frosinone e di Marcus Thuram nel derby: ma c'è tempo fino alla mezzanotte del 24 novembre e ogni voto può fare la differenza. Un podio provvisorio annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del Gran Galà del Calcio in scena il prossimo 2 dicembre a Milano. Una serata in cui vengono celebrati i top della Serie A, maschile e femminile, con riconoscimenti in ogni ambito dalla top 11, al miglior gol, dal miglior allenatore al miglior arbitro. Un evento sempre più atteso e che vede i protagonisti del nostro calcio votare i vincitori in un'anno che ha avuto esito davvero incerto.