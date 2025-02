Gourna-Douath: "Roma il top, c'è tutto per vincere"

"Conosco la grandezza di questo club, quindi non sono sorpreso dei miei compagni, della città e del centro sportivo. Qui è il top, è un ambiente in cui non puoi avere scuse perché c'è davvero tutto: il campo, le strutture, gli spogliatoi, lo staff. Qui c'è tutto quello che ci serve per vincere". Sono le parole ai canali del club giallorosso del centrocampista Lucas Gourna-Douath, trasferitosi dal Salisburgo alla Roma a gennaio. "Credo questa società sia la migliore per crescere", ha proseguito spiegando il perché del suo trasferimento nella Capitale. E poi ancora: "Due anni fa giocai contro la Roma e i primi 20 minuti della sfida di ritorno all'Olimpico furono i peggiori della mia vita calcistica a causa dello stadio e dei tifosi, che incitavano e sostenevano la squadra. Sono rimasto veramente sorpreso. Quando il mio agente mi ha chiamato per dirmi che Ranieri voleva parlare con me ho detto subito di sì. Per questo vorrei ringraziare la Roma, i Friedkin e Ghisolfi per questa opportunità. Sono veramente felice di essere qui".