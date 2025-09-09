Logo SportMediaset
Calcio

Gotti: "Loftus-Cheek? Al Chelsea colpi da fenomeno"

09 Set 2025 - 15:50

In un'intervista rilasciata alla Gazzetta, l'ex tecnico del Lecce Luca Gotti racconta ed elogia Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan con cui ha lavorato al Chelsea quando era nello staff di Maurizio Sarri. Queste le sue parole: "A volte sembrava bastasse premere un interruttore. Si trasformava. Altre, invece, serviva solo un po' di fiducia. Ruben è un ragazzo particolare. Ma unico nel suo genere. Aveva colpi e giocate da fenomeno vero - prosegue Gotti -, ma diciamo che dipendeva da come girava il Sole e da quanto si sentiva forte lui in primis". 

"Ha caratteristiche che non ho mai più trovato in nessun altro calciatore: un tiro incredibile e tempi di inserimento da top player. È un giocatore molto verticale, moderno", ha concluso il tecnico. 

Calcio ora per ora
16:31
Venezia, Romano Cinelli nuovo Head of Commerce del club
15:50
Gotti: "Loftus-Cheek? Al Chelsea colpi da fenomeno"
15:10
Bologna, stop di tre settimane per Pobega
14:57
Salerno, il sindaco scrive a Gravina: "Inserire l'Arechi tra gli stadi di Euro 2032"
14:10
Lazio, si ferma Lazzari: salta Sassuolo e derby