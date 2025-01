Gosens: "Il malore di Bove ci ha tolto forza mentale"

"Il malore di Bove ci ha tolto, anche se inconsciamente, delle forze mentali e ha avuto un grosso impatto sul gruppo". Lo ha detto Robin Gosens nel corso del podcast Copa Ts. "L'immagine di lui a terra mi è rimasta impressa per molto tempo, sono rimasto choccato - ha continuato il difensore della Fiorentina, laureato in psicologia -. Io peraltro fui tra i primi ad accorrere. La sua assenza, anche in campo, si è fatta sentire, faceva veramente la differenza. Non è facile comprendere da fuori cosa abbiamo vissuto. In quel momento abbiamo avuto tutti molta paura". Quindi ha ricordato l'età del compagno di squadra ('Ha solo 22 anni') e i test di forza e resistenza che vengono fatti ogni giorno. ''Eppure lui è crollato senza che nessuno ancora oggi sappia il motivo. In momenti così ti metti in discussione. Adesso Edo è sempre con noi ed è una grande fortuna, mi dice spesso che vuole riprendere a giocare presto: credo che questa voglia lo stia aiutando tantissimo. Con il defibrillatore non potrà più farlo in Serie A, magari però all'estero''.