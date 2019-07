"Ci stiamo preparando bene ma fra l'Europa League e la Champions c'è una grande differenza. Il modo in cui giochiamo, però, è diverso da tutti e magari possiamo essere la sorpresa". Cosi' il Papu Gomez parla dal ritiro dell'Atalanta guardando già all'esordio in Champions League. "Sappiamo che il livello della Champions è altissimo, come giocare 6 partite sempre contro Juve e Napoli. Sarà dura passare il girone ma proveremo a farlo al nostro modo, cercando di andare a vincere su tutti i campi", aggiunge.