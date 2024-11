Globe Soccer Awards, già espressi 70 milioni di voti

Si apre oggi il secondo e ultimo round di voti per determinare i vincitori della 15/a edizione dei Globe Soccer Awards, che saranno premiati il prossimo 27 dicembre a Dubai. Il primo round, informa l'organizzazione, si è chiuso con oltre 70 milioni di voti dei tifosi, pari al totale cumulativo delle due fasi dello scorso anno, determinando la lista dei finalisti nelle 12 categorie principali del premio. La lista riconferma la qualità della scuola tecnici italiana con Ancelotti, Inzaghi e Gasperini; nelle rispettive categorie confermati anche Lautaro, Lookman, Dovbyk, Chalanoglu e il centrocampista azzurro Barella; in finale anche Inter e Atalanta per il Best Men's Club. In particolare, la lista più attesa, quella di Best Men's Player, vede tra i finalisti Haaland e Rodri del Manchester City, col trio del Real Mbappé, Vinicius e Bellingham, il leggendario duo Cristiano Ronaldo e Messi, ma anche le due stelle di Inter e Atalanta, Lautaro Martinez e Lookman. Haaland e Lautaro restano in lizza anche tra i 10 finalisti per la categoria di Best Forward, insieme ad Dovbyk, Foden, Salah, e Kane. A contendersi il premio per il Best Midfielder ci saranno, tra gli altri, il già citato Bellingham, con Rodri, Barella, Chalanoglu,Palmer e Xhaka. Sono invece 12 le calciatrici ancora in gioco per il Best Women's Player: tra di loro il duo spagnolo vincitore della Coppa del Mondo Bonmati e Paralluelo, e la centrocampista del Barcellona Graham Hansen. Bayer Leverkusen e Real sono tra le squadre ancora in gara per il Best Men's Club, insieme con Manchester City, Inter e Atalanta. Sono invece Barcellona, Bayern Monaco, Chelsea e Lione, le finaliste per il Best Women's Club. La lista per il Best Coach comprende oltre agli italiani altri quattro grandi nomi del calcio mondiale: Xabi Alonso, Arteta, de la Fuente e Guardiola.