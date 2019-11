Gli stadi in lego del piccolo Joe 

LA CURIOSITA'

Siamo in Inghilterra, qui c’è un piccolo tifoso con una grande passione: Joe Bryant, undici anni e l’hobby di costruire stadi coi lego. Perfette riproduzioni degli originali, piene di dettagli, ma c’è un piccolo particolare: Joe, che è inglese, va pazzo per la Bundesliga e costruisce solo stadi tedeschi, “l’atmosfera più bella si respira da voi”. La sua ultima opera è l’impianto del Werder Brema. Il piccolo Joe ha avuto la fortuna di mostrare il modellino allo stadio... quello vero però.

Una passione nata a soli sette anni, che l’ha portato a vedere i suoi lavori esposti in mostre e sul grande schermo. Con il padre viaggia per vedere le partite, e una volta a casa crea questi piccoli capolavori. Eccolo all’opera… Ognuna delle sue mastodontiche costruzioni richiede migliaia di mattoncini, tutti rigorosamente fedeli alle rispettive combinazioni di colori. Per costruire lo stadio del Werder Brema ne ha utilizzati circa 4.000. Joe cerca di conservare i suoi lavori il più a lungo possibile, ma spesso è costretto a disfarli per farne di nuovi. Obbiettivo riprodurre tutti gli stadi della Bundesliga poi chissà, potrebbe guardare alla nostra serie Serie A, iniziando magari dal nuovo San Siro.