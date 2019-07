Gli astri nascenti del calcio europeo: 4 sono in Serie A

il futuro

Luca Pellegrini e Lorenzo Tonali sono l'Italia del calcio del futuro. L'esterno appena passato alla Juventus e il regista del Brescia sono i due giocatori italiani segnalati da Uefa.com tra i 50 astri nascenti del calcio in Europa da tenere d'occhio nei prossimi anni. Se per l'ex Roma l'esperienza di sei mesi a Cagliari e un Mondiale U20 da protagonista sono valsi il salto alla Juventus, per Tonali - di cui si parla da tempo - salvo trattative di mercato dell'ultimo mese, il prossimo sarà il primo campionato di Serie A, un palcoscenico importante per un giocatore a cui le offerte da Italia ed Europa non mancano. I due azzurri però non sono gli unici talenti nella lista che ritroveremo nella prossima Serie A: presenti anche il nuovo acquisto del Bologna Skov Olsen e il centrocampista appena passato al Napoli Elmas. Astri nascenti Uefa: quattro in Serie A





getty-images





























L'attaccante danese del Bologna ha segnato 30 gol in 53 partite nell'ultima stagione, mettendo lo zampino anche all'Europeo Under 21. Per il centrocampista macedone che si è unito alla corte di Ancelotti, invece, importante la stagione al Fenerbahce e le prestazioni che gli sono valse la convocazione nella nazionale maggiore a 17 anni. Oltre a questi i talenti segnalati sono interessanti e alcuni, come i seguenti, si sono già messi in luce nelle competizioni europee.

Samuel Chukwueze ha giocato l'ultima Coppa d'Africa dopo le reti europee con il Villarreal; è un esterno d'attacco votato già miglior giovane nigeriano nel 2017/18. Un giocatore su cui invece ha puntato molto il Leverkusen, circa 20 milioni di euro, è il giovane francese Moussa Diaby prelevato dal Psg. Di Jurgen Ekkelenkamp avranno qualche brutto ricordo i tifosi della Juventus visto che il 19enne dell'Ajax è sceso in campo a centrocampo sia all'andata che al ritorno nell'ultimo quarto di finale di Champions League vinto dai Lancieri sui bianconeri.

Gedson Fernandes del Benfica e Ionis Hagi, figlio d'arte passato precocemente dalla Fiorentina ne abbiamo sentito parlare già da qualche stagione, mentre Ozan Kabak - centrale difensivo turco - è stato accostato a Milan e Bayern prima di scegliere lo Schalke 04. Ecco la lista completa:

Yunus Akgün (TUR, 19 anni – Galatasaray)

Carel Eiting (NED, 21 – Ajax)

Jurgen Ekkelenkamp (NED, 19 – Ajax)

Eljif Elmas (MKD, 19 – Napoli)

Fábio Silva (POR, 17 – Porto)

Gedson Fernandes (POR, 20 – Benfica)

Ianis Hagi (ROU, 20 – Genk)

Amadou Haidara (MLI, 21 – Leipzig)

Erling Braut Håland (NOR, 19 – Salzburg)

Adam Hložek (CZE, 17 – Sparta Praha)

Mohammed Ihattaren (NED, 17 – PSV)

Jovane Cabral (CPV, 21 – Sporting CP)

Dejan Joveljić (SRB, 19 – Frankfurt)

Ozan Kabak (TUR, 19 – Schalke)

Ibrahima Konaté (FRA, 20 – Leipzig)

Alex Král (CZE, 21 – Slavia Praha)

Khvicha Kvaratskhelia (GEO, 18 – Rubin)

Jacob Bruun Larsen (DEN, 20 – Dortmund)

Renan Lodi (BRA, 21 – Atlético Madrid)

Sean Longstaff (ENG, 21 – Newcastle)

Arne Maier (GER, 20 – Hertha)

Donyell Malen (NED, 20 – PSV)

Ivan Oblyakov (RUS, 21 – CSKA Moskva)

Dani Olmo (ESP, 21 – Dinamo Zagreb)

Andreas Skov Olsen (DEN, 19 – Bologna)

Strahinja Pavlović (SRB, 18 – Partizan)

Luca Pellegrini (ITA, 20 – Juventus)

Denys Popov (UKR, 20 – Dynamo Kyiv)

Ricard Puig (ESP, 19 – Barcelona)

Marco Richter (GER, 21 – Augsburg)

Rodrygo (BRA, 18 – Real Madrid)

Romário Baró (POR, 19 – Porto)

Matvei Safonov (RUS, 20 – Krasnodar)

William Saliba (FRA, 18 – Saint-Étienne)

Ismaïla Sarr (SEN, 21 – Rennes)

Xaver Schlager (AUT, 21 – Wolfsburg)

Tiago Dantas (POR, 18 – Benfica)

Sandro Tonali (ITA, 19 – Brescia)

Ferran Torres (ESP, 19 – Valencia)

Heorhiy Tsitaishvili (UKR, 18 – Dynamo Kyiv)

Nikola Vlašić (CRO, 21 – CSKA Moskva)

Güven Yalçın (TUR, 20 – Beşiktaş)