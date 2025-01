Giudice Sportivo Serie A: 1 turno a Morata, Kolasinac e Simone Inzaghi

In riferimento ai recuperi della 19/a giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha squalificato per 1 giornata Sead Kolasinac (Atalanta) e Alvaro Morata (Milan). Per quanto riguarda gli allenatori, 1 turno di squalifica anche per Simone Inzaghi (Inter). Infine ammenda di 10.000,00 euro all' Atalanta "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato reiteratamente cori insultanti nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dal 15° al 17° del primo tempo, esposto uno striscione insultante nei confronti dello stesso calciatore; per avere infine, al 48° del primo tempo, mentre il sopra indicato calciatore si apprestava a battere un calcio d'angolo, lanciato verso di lui alcune banconote di carta ripor-tanti scritte offensive e un bicchiere grande pieno di liquido; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".