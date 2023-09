Giovanni Lodetti, grande commozione per l'ultimo saluto

Grande commozione a Caselle Lurani, piccolo centro in provincia di Lodi, per l'ultimo saluto a Giovanni Lodetti, storico mediano del Milan e della Nazionale morto all'età di 81 anni. Oltre a parenti, amici e tifosi, alla cerimonia hanno preso parte anche Franco Baresi e Filippo Galli in rappresentanza del Milan. Il club rossonero ha voluto omaggiare l'ex centrocampista anche con un gonfalone e una corona di fiori. In chiesa anche Gianfelice Facchetti, figlio dell'ex interista Giacinto, a testimonianza del forte legame che univa suo padre a Lodetti.