Giocatori Under 21 in campo: il Cies ‘boccia’ Inter e Lazio, ma il baby Milan…

LA CLASSIFICA

L'osservatorio calcistico ha pubblicato un report che prende in considerazione l'età media dei club in Europa e il minutaggio concesso in questa stagione agli U21 nei rispettivi campionati: solo 2 italiane nella top 20

Mentre i tifosi di tutto il mondo si preparano a gustarsi le gesta di Haaland e Mbappé nel ritorno degli ottavi di Champions League, il Cies ha pubblicato uno studio che lancia l’allarme sul futuro delle squadre italiane e più in generale del nostro campionato. Nel suo ultimo report, l’osservatorio calcistico ha infatti preso in considerazione l'età media dei club in Europa e il minutaggio concesso in questa stagione agli Under 21 nei rispettivi campionati e il risultato è che l’Italia è un Paese per vecchi: sono solo due i club di Serie A che figurano nella top 20. Getty Images

L'Inter che sta dominando il campionato e si appresta a festeggiare lo scudetto, per esempio, è un ‘istant team’ costruito per vincere subito e che non ha mai utilizzato alcun giocatore Under 21. La squadra di Conte, che pure ha in rosa Hakimi e Bastoni (1998 e 1999) e Lautaro e Barella (1997), ha la terza media età più alta del torneo dopo Benevento e Lazio, che come i nerazzurri non ha mai schierato un giovanissimo e chiude la classifica dei top 5 campionati europei.

Classifica dominata dal Borussia Dortmund, dove in questa stagione gli Under 21 hanno giocato il 28,5% del minutaggio totale del club. Sul podio anche il Nizza (24,3% minuti) e il Monaco (24,1% minuti), mentre l’unica squadra non francese o tedesca nella top 10 è il Wolverhampton (16,2% minuti). All’undicesimo posto c’è il Barcellona (15,0% minuti), al 15esimo il Psg (11,4% minuti), mentre la prima italiana in graduatoria è il Verona, 14esimo con 11,7% minuti e davanti al Cagliari 16esimo (11,3% minuti).

Nessuna big quindi nelle posizioni più alte della classifica, ma se si prende in considerazione l’altro parametro, quello dell’età media, il nostro sembra un po’ meno un campionato per vecchi. Al quarto posto della classifica, che sul podio vede Nizza, Stoccarda e Reims, c’è infatti il Milan di Pioli, che nonostante la presenza di Ibra ha un’età media molto bassa che fa ben sperare i suoi tifosi per il futuro.

L'ETÀ MEDIA DELLE SQUADRE IN SERIE A

MILAN: 24,6 anni

SPEZIA: 25,5 anni

VERONA: 26,2 anni

CAGLIARI: 26,5 anni

SASSUOLO: 26,7 anni

BOLOGNA: 27,0 anni

TORINO: 27,1 anni

FIORENTINA: 27,1 anni

ROMA: 27,1 anni

JUVENTUS: 27,3 anni

NAPOLI: 27,4 anni

ATALANTA: 27,5 anni

UDINESE: 27,7 anni

CROTONE: 27,9 anni

PARMA: 28,0 anni

SAMPDORIA: 28,1 anni

GENOA: 28,3 anni

INTER: 28,6 anni

BENEVENTO: 28,8 anni

LAZIO: 29,4 anni

LA PERCENTUALE PER MINUTI DEGLI U21 IN SERIE A

VERONA: 11,7%

CAGLIARI: 11,3%

MILAN: 7,8%

BOLOGNA: 7,2%

SASSUOLO: 5,8%

JUVENTUS: 5,7%

TORINO: 5,2%

SAMPDORIA: 5,2%

SPEZIA: 4,4%

FIORENTINA: 4,4%

PARMA: 3,9%

ROMA: 3,2%

GENOA: 3,1%

ATALANTA: 1,4%

BENEVENTO: 0,9%

UDINESE: 0,5%

CROTONE: 0.1%

NAPOLI: 0,1%

INTER: 0,0%

LAZIO: 0,0%