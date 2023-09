© afp

Gianluca Vialli è rimasto nella memoria di qualunque squadra dove abbia militato: il Chelsea non fa eccezione. I Blues hanno preparato un bellissimo omaggio in ricordo dell'attaccante italiano, con un enorme stendardo a lui dedicato in occasione del match Chelsea Legends contro Bayern Monaco Legends. John Terry, ex compagno e amico di Vialli, ha realizzato una rete e gliela ha dedicata in lacrime. All'evento era presente anche la famiglia di Vialli: le figlie Olivia e Sofia e la moglie Cathryn.