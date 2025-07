Ghoulam: "Napoli è casa mia, Gattuso farà una grandissima carriera"

Torino, 21 lug. (LaPresse) - "L'emozione più grande è l'urlo per la Champions. Napoli è casa mia". Otto anni nel Napoli, 170 presenze, due crociati rotti ma anche due trofei vinti, la coppa Italia contro la Fiorentina e la Supercoppa italiana contro la Juventus, sono i numeri del terzino Faouzi Ghoulam. "Il numero di partite non conta. Alcuni compagni di squadra più vecchi mi dicevano che una stagione al Napoli valeva il doppio ed è stato così - confessa agli ambassador di Giffoni Sport - Ogni anno diventa più pesante dell'altro, perché c'è l'aspettativa di vincere lo scudetto. Quando indossi questa maglia devi anche incominciare a mentalizzare di essere napoletano. Non ho giocato in una squadra normale, ma per il Napoli. Non è la stessa cosa: lì ho giocato per un popolo. Napoli ti prende, Napoli ti appartiene. Lo vedi con tutti, resta a vita e non è un'abbronzatura che dopo l'estate se ne va: vale per Hamsik, per Maggio, per tanti altri". Nella sua bacheca c'è anche un premio speciale: la consegna del Pallone d'Oro algerino, ricevuto dalle mani del campionissimo Paolo Maldini. Ma la testa è allo scudetto, quello festeggiato pochi mesi fa. "Tutti vogliono dimenticare e mettere tra parentesi questo risultato, ma l'impresa del Napoli resta per sempre - dice Ghoulam - adesso non dobbiamo avere troppa fretta, perché il Napoli deve costruire un futuro. Gli scudetti sono stati un sollievo, dopo aver visto giocare Maradona, dopo essere finiti in serie C, poi B, A, le coppe europee. Adesso il Napoli deve costruire una cosa sul futuro ed è un percorso che si delinea anche insieme alla gente del posto. La cosa più bella sarebbe far vincere il Napoli anche con tanti napoletani all'interno".