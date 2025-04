Genoa, Vieira: "Vittoria meritata, l'abbiamo voluta di più"

"È stata una partita molto difficile. I tifosi ci hanno dato una grande mano, ci hanno dato fiducia e siamo entrati in partita molto bene. Mi è dispiaciuto andare all'intervallo ancora sullo 0 a 0 però siamo rimasti concentrati e siamo riusciti a sbloccarla nel secondo tempo. Penso sia una vittoria meritata, l'abbiamo voluta di più". Così Vieira racconta la vittoria del suo Genoa sull'Udinese. Poi il tecnico francese viene stimolato sull'ottima classifica dei suoi, ormai a un passo dalla salvezza: "Dobbiamo continuare a essere ambiziosi: il nostro obiettivo era rimanere in A, dopo le vittorie con Lecce e Udinese ci siamo più vicini. Ma dobbiamo continuare così". Il Genoa ha blindato la difesa, ma davanti fatica ancora un po', con Pinamonti abbandonato un po' a sè stesso: "La cosa importante è sempre trovare l'equilibrio tra fase difensiva e offensiva", sentenzia Vieira. "Nel primo tempo abbiamo lasciato Pinamonti un po' solo: Malinovskyi e Thorsby hanno fatto un grande lavoro ma non sono riusciti sempre ad aiutarlo. Noi dobbiamo ancora crescere, l'importante è mantenere questo spirito: tutti lavorano bene con la stessa ambizione. La vitoria di oggi e la festa con i tifosi è il premio per un gruppo che ha sempre lavorato bene e non ha mai mollato"