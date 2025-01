Genoa, Vieira: "Stiamo crescendo come squadra, punto meritato"

"Sono soddisfatto del punto perso contro una bella squadra, siamo rimasti solidi, organizzati e uniti e questo punto è meritato. Loro hanno avuto il possesso senza però creare tanto. Abbiamo dimostrato solidità e unità". Così il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, a Dazn dopo il pareggio senza reti con il Lecce. "L'equilibrio è stato importante, abbiamo giocato contro una squadra molto organizzata, è stata una partita difficile ma stiamo crescendo come squadra, siamo contenti del valore che abbiamo fatto vedere", ha aggiunto. "Balotelli? Per noi è importante, come gli altri che non sono entrati. Noi facciamo un gioco di squadra, oggi ho fatto una scelta, domani ne farà un'altra, la cosa più importante è la squadra e la società", ha concluso.