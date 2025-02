Il Genoa ha battuto 2-0 il Venezia e Patrick Vieira non ha nascosto la soddisfazione a fine partita: "Questa è una vittoria della squadra in una partita difficile. Abbiamo fatto fatica, ma siamo rimasti uniti e abbiamo fatto vedere cose importanti. Questo successo è del gruppo, chi è entrato ha fatto benissimo. Stiamo crescendo come squadra e abbiamo stabilità anche fuori dal campo, possiamo essere una realtà importante in Serie A".