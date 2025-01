Genoa, Vieira: "Per restare in A serve mentalità di squadra"

Patrick Vieira ha in mente un solo obiettivo: centrare la salvezza con il Genoa. L'allenatore rossoblu ha spronato in conferenza stampa la squadra in vista dello scontro con il Parma: "La squadra sta bene, siamo in un periodo positivo. La squadra è pronta ad affrontare il Parma. Messias ha iniziato a fare qualche allenamento con la squadra come Matturro. Prendermo una decisione domani - ha spiegato Vieira -. E’ una partita importante. Ci sono ancora tante gare da giocare ma non è più importante delle prossime. E’ vero che vogliamo vincere in casa perché è importante dare questa soddisfazione ai tifosi. Abbiamo voglia di vincere e dobbiamo giocare questa partita organizzati. Non sarà facile però abbiamo la qialoità e dobbiamo lavorare come fatto questa settimana e abbiamo l’opportunità di vincere. E’ importante, abbiamo voglia di vincere e faremo di tutto per vincere. Abbiamo lavorato bene questa settimana e vediamo".