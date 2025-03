Genoa, Vieira: "Non una partita bellissima, punto importante"

Patrick Vieira ha commentato in conferenza stampa il pareggio casalingo contro l'Empoli. "Questo è un punto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo giocato meglio ma dobbiamo dare credito all'Empoli che sono stati aggressivi - ha dichiarato l'allenatore del Genoa -. Non abbiamo fatto una bellissima partita ma abbiamo saltato un po' di più i nostri centrocampisti avendo un gioco un po' più diretto. Sulla competitività e vincere il primo contrasto noi abbiamo fatto bene e per questo che sono contento del punto preso".