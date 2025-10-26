Logo SportMediaset

Calcio

Genoa, Vieira: "Momento difficile, restiamo uniti"

26 Ott 2025 - 16:16
Patrick Vieira si è presentato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta col Torino. "Credo che si sia decisa anche nel primo tempo, quando non abbiamo fatto il 2-0. Sapevamo che loro erano pericolosi sui calci piazzati, abbiamo difeso bene quasi fino alla fine - ha dichiarato l'allenatore del Genoa -. Mi dispiace, abbiamo fatto una partita interessante. Siamo in un momento difficile, dobbiamo accettarlo". "Credo che non sia stata una questione di cambi: il secondo tempo è stato difficile perché la qualità del Toro ci ha messo in difficoltà - ha aggiunto -. Non abbiamo sfruttato le opportunità, come ci capita da inizio campionato". "Dobbiamo stare uniti, accettare le critiche e continuare a lavorare sempre con l'unità che abbiamo avuto", ha concluso Vieira. 

