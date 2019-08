Il Genoa non potrà contare su Riccardo Saponara per le prime due giornate di campionato. Gli esami ai quali si è sottoposto il centrocampista, infortunatosi nella gara di Coppa Italia contro l'Imolese, hanno evidenziato una "lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi stimata, in presenza di un’evoluzione regolare, è di 15 giorni per il pieno recupero". Lo rende noto il sito ufficiale del Grifone.