Genoa, Sabelli: "Ho molta fiducia nella squadra, risaliremo"

Stefano Sabelli è sicuro che il Genoa possa presto recuperare terreno sulle inseguitrici. Il giocatore rossoblu ha fatto il punto sull'inizio di stagione della squadra ligure in un'intervista rilasciata a Il Secolo XIX: "L'obiettivo è mantenere la Serie A, la lotta è dura. Ma questa squadra ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, non ha assolutamente raggiunto il suo massimo. E lo si vedrà presto - ha dichiarato Sabelli -. Tutto è possibile, la classifica è molto corta. Guardate l’Udinese, sette o otto giornate fa era in vetta e adesso è poco sopra di noi. Ho molta fiducia nella nostra squadra. La sfida con l'Udinese è una grande prova di maturità. Perché chi ha giocato a calcio sa quanto sia insidiosa una partita giocata con l’uomo in più: ti sembra tutto più facile e, dal punto di vista mentale, finisci per concedere qualcosa. Non l’abbiamo fatto, abbiamo controllato la gara. E poi non va dimenticato che l’espulsione nasce da un’idea di gioco ben precisa, quella di andare a fare un pressing molto alto per metterli in difficoltà".