Genoa presenta il ritiro a Moena, dal 15 al 27 luglio

Manca solo la matematica per festeggiare la salvezza e in casa Genoa si guarda già al futuro e alla prossima stagione. Il club rossoblù ha annunciato il ritiro estivo precampionato che per il terzo anno consecutivo si terrà a Moena in Val di Fassa dal 15 al 27 luglio. Tre le amichevoli previste nelle due settimane di lavoro in Trentino a partire da quella ormai consueta con la Rappresentativa della Val di Fassa, mentre le altre due devono ancora essere comunicate. A presentare il ritiro i massimi dirigenti rossoblù, il ceo Blazquez e il dg Ricciardella, con il dirigente dell'Apt Val di Fassa, Nicolò Weiss. "Come obiettivo ci aspettiamo un aumento delle presenze del 10% per quanto riguarda i tifosi - ha dichiarato Weiss -. Da parte nostra c'è un forte interesse nel lavorare con squadre che hanno molti tifosi anche perché la clientela italiana rimane la più numerosa". E i tifosi genoani hanno già iniziato a muoversi con le prime prenotazioni per l'estate. "I nostri tifosi sono molto organizzati e stanno già prenotando rivolgendosi anche direttamente all'Apt della Val di Fassa. Ci auguriamo che sia una presenza superiore a quella dello scorso anno - ha sottolineato il dg, Flavio Ricciardella -. D'altra parte sono veramente fondamentali e lo dimostrano dall'inizio della stagione come si vede nelle gare casalinghe. Contro la Lazio lunedì siamo quasi sold out e a breve annunceremo che sarà aperto anche il settore ospiti a famiglie e ragazzi visto il divieto di trasferta per i tifosi della Lazio". Confermati anche i "Summer Camp" che si divideranno in Genoa Beach Camp che si terrà ad Arenzano diviso in due turni, dal 16 al 21 giugno e dal 23 al 28 giugno e nel Genoa Mountain Camp a Vigo di Fassa in tre turni. Oltre ai due in contemporanea con il ritiro della prima squadra dal 14 al 20 luglio e dal 20 al 26, ci sarà un terzo camp dall'8 al 14 luglio.