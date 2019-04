GENOA, PRANDELLI: "CON LA SAMP PER ME DERBY D'ITALIA"

13/04/2019

Cesare Prandelli, tecnico del Genoa, anticipa i temi della stracittadina di domani contro la Samp: "Tutti vorrebbero vivere il derby, dà sensazioni forti ed emozioni che non vedo l'ora di vivere. Per me è il derby d'Italia, perché ha un'atmosfera unica e contrasti e familiarità convivono". E ancora: "Una partita nella partita. Dobbiamo attaccare la loro linea difensiva. Pronostico? Nel derby non esiste. Il nostro pensiero è sempre stato su questa sfida, lo stadio inciderà molto. Loro giocano insieme da anni, sanno palleggiare e costruire. Noi possiamo pressare alti, ma senza perdere l'equilibrio. La Samp è un'ottima squadra, ma le prestazioni contro Juventus e Napoli ci hanno fatto capire che possiamo fare bene con le big. Speriamo di replicarci".