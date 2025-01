Genoa, Malinovskyi pensa al ritorno: "Il recupero sta andando bene, ma non avrebbe senso correre rischi"

A quattro mesi dal grave infortunio patito, Ruslan Malinovskyi sta continuando il suo percorso di recupero. Una strada che appare ancora lunga per il calciatore del Genoa come spiegato dall'ucraino in un'intervista a Il Secolo XIX: "Posso dire solo che sta andando tutto bene, che la caviglia è guarita e con l’aiuto dello staff sto lavorando senza sosta. Però per tornare in campo devo sentirmi al cento per cento - ha spiegato Malinovskyi -. Non posso dare una data per il rientro perché anticipare con il rischio... di correre un rischio non avrebbe senso. Possono servire due settimane, un mese o un mese e mezzo. Molto dipenderà dalle risposte che avrò dal campo. Però non vedo l’ora di tornare a giocare"