Genoa, De Rossi perde Ekuban per almeno tre settimane

Brutte notizie per Daniele De Rossi che perde per almeno tre settimane Caleb Ekuban. L'attaccante italoghanese era entrato nel secondo tempo della sfida con il Pisa ed al termine della gara aveva lamentato un leggero fastidio muscolare.
Durante la seduta di defaticamento si era limitato a massaggi e oggi ha sostenuto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. La prognosi per ora è di una ventina di giorni. Salterà dunque le prossime quattro gare a partire da quella di giovedì a Milano contro il Milan oltre alle seguenti con Cagliari, Parma e Bologna. Possibile un suo ritorno a disposizione per la gara del primo febbraio con la Lazio.
Contro i rossoneri peraltro De Rossi deve già fare a meno di Cornet, Messias, Siegrist, Gronbaek ed Onana. Non desta preoccupazione invece Otoa, uscito nel finale della gara con il Pisa per una contusione alla tibia già superata.