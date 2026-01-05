Genoa, De Rossi perde Ekuban per almeno tre settimane

Durante la seduta di defaticamento si era limitato a massaggi e oggi ha sostenuto esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. La prognosi per ora è di una ventina di giorni. Salterà dunque le prossime quattro gare a partire da quella di giovedì a Milano contro il Milan oltre alle seguenti con Cagliari, Parma e Bologna. Possibile un suo ritorno a disposizione per la gara del primo febbraio con la Lazio.