Genoa, Criscito ricorda: "Al Genoa ci dava convinzione, ma arrivò in un momento difficile"

Domenico Criscito ha conosciuto da vicino Thiago Motta ai tempi del Genoa. Un rapporto positivo, ma che ha visto il tecnico della Juventus faticare all'epoca come riportato a La Gazzetta dello Sport: "Possedeva la grande capacità di saper trasmettere le sue idee, ti dava convinzione - ha spiegato Criscito - E' una persona molto empatica, ma già lo sapevo. Avevamo un bel rapporto. Quell'anno però secondo me, oltre ad essere arrivato in un brutto periodo per il Genoa, gli mancavano forse gli interpreti giusti per il suo calcio".