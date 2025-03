Genoa, brutte notizie dall'infermeria: lunghi stop per Ekuban e Cornet

Entrambi decisivi nell'ultimo match ed entrambi finiti ko prima del termine dell'incontro. Stesso destino sia per Ekuban che per Cornet, destinati a tornare a disposizione di Vieira dopo la sosta. Qualche piccola differenza c'è però nei tempi di recupero: per il primo infatti il rientro potrebbe essere più rapido che per il secondo. Ekuban si è procurato un risentimento muscolare che lo terrà ai box almeno fino al match con la Juventus. Per Cornet invece il discorso è più complesso: gli esami strumentali sull'ex West Ham hanno evidenziato una lesione al flessore. Sicuramente non riuscirà a recuperare per il match con i bianconeri, la speranza di Vieria è che possa tornare a disposizione nella partita successiva contro il Verona.