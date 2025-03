Genoa, Blazquez: "Il lavoro di Vieira è incontestabile"

Sabato la sfida alla Juventus senza pensare troppo alla classifica per un Genoa che vestirà una maglia speciale dedicata al Boca Juniors, il club argentino fondato da emigranti genovesi nel 1905, che festeggerà il compleanno numero 120. Genoa che grazie all'arrivo di Vieira può godersi un finale di stagione tranquillo ormai lontano dalla lotta salvezza. "A livello sportivo credo che Patrick abbia fatto un lavoro che non si può contestare - ha spiegato l'ad Blazquez a margine della presentazione della maglia celebrativa dedicata al Boca -. I punti sono lì. Le statistiche sono lì. E su quello ovviamente sono contento ed è quello che abbiamo sempre detto: questa era già una squadra forte gestita forse in modo non ottimo". Il futuro del tecnico? "Vieira ha un contratto per l'anno prossimo, non devo confermare niente". I dirigenti peraltro sono già al lavoro per costruire la squadra della prossima stagione, ha sottolineato l'amministratore delegato. "Ci stiamo pensando da tanti mesi, perché il lavoro è costante. Non è un lavoro che cominci quando finisce il campionato. Pensiamo sempre alla squadra e lo scouting lavora tutto l'anno come fanno tutte le squadre del calcio. E lo stiamo facendo con i nostri scout ma anche con il presidente Sucu e con Razvan Rat (ex calciatore diventato consigliere di amministrazione del club, ndr). Tutti al lavoro per costruire la squadra dell'anno prossimo". Un Genoa che, come confermato dalle ultime notizie economiche arrivate da oltreoceano sulla crisi del gruppo A-Cap che aveva finanziato 777 Partners, già proprietari del Grifone, è stato messo in salvo proprio dalle scelte di Blazquez di deliberare l'aumento di capitale il 18 dicembre scorso. Aumento sostenuto dall'attuale azionista di maggioranza l'imprenditore rumeno Dan Sucu. "Il 18 dicembre sarebbe l'Independence Day per il Genoa - ha scherzato Blazquez non senza una vena polemica -.Anche se c'è qualcuno che ancora tifa per loro".