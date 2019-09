Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1, Andreazzoli analizza il match e si gode la prestazione del Genoa. "Siamo soddisfatti. Avevamo un'idea chiara di come affrontarli, ma finché non giochi non hai certezze - ha spiegato -. Siamo stati bravi perché ci tenevamo ad offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso alla prima davanti a loro". "I ragazzi sono anche andati sopra le mie aspettative: oltre che concreti siamo stati bravi ad esser belli quando potevamo andare anche sul 5-0", ha aggiunto. Poi su Kouamé: "Deve migliorarsi ancora un po' per arrivare in doppia cifra, che è quello che gli dico io".