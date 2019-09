Aurelio Andreazzoli, tecnico del Genoa, ha parlato così alla vigilia della sfida con l'Atalanta: "Arriviamo vogliosi di dimostrare quanto valiamo. Abbiamo analizzato il match passato e ci siamo resi conto di poter migliorare molto. Ci confrontiamo con una squadra di valore, sia dai numeri che dal gioco estetico che esprime. Non si pone il problema del turnover, visto che giochiamo una volta a settimana e abbiamo svuotato l’infermeria. Questa cosa dimostra la bravura del nostro apparato medico. Però mi piacerebbe vedere all’opera tutti gli elementi della rosa. L’Atalanta non può che essere di stimolo anche per le altre realtà. Inoltre apprezzo molto la filosofia di gioco che pratica”.