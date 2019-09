"Abbiamo fatto bene anche nel primo tempo con Zapata e Muriel, così come Malinovsky che è stato molto bravo. Poi ovviamente con Gomez e Ilicic abbiamo più riferimenti, ma siamo stati bravi tutti perché non meritavamo di essere sotto in precedenza" ha commentato Gasperini dopo il 2-2 in rimonta (dall'84' al 95') della sua Atalanta contro la Fiorentina. "I ragazzi hanno dato tutto, non volevano assolutamente perdere e gli vanno fatti i complimenti". La rimonta diventa un po' un vizio per l'Atalanta: "Nella ripresa avevamo riferimenti migliori e più usuali per noi, anche se abbiamo avuto occasioni anche nel primo tempo. Dopo il gol annullato a Pasalic sembrava una giornata storta, e invece... Rispetto all'anno scorso abbiamo più certezze perché ci conosciamo da un anno. Stiamo inserendo con calma Muriel e Malinovsky. Abbiamo tante partite e corriamo il rischio di pagarlo sul lungo termine, ma oggi sul piano atletico abbiamo risposto benissimo. Sono convinto che possiamo fare molto bene quest'anno". Un elogio a Ribery: "E' ancora molto forte, è un grande giocatore e con grande voglia".