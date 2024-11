GASPERINI: "ATALANTA COME IL VERONA 84/85? DIFFICILE FARE PARAGONI"

"L'Atalanta non si è mai nascosta, ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare. Scudetto? Il campionato si è un po' diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte quante possono sognare. Poi, rispetto a tutte le altre, penso che l'Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possano essere particolarmente felici". Così il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla candidatura scudetto della Dea dopo la vittoria di ieri al Maradona. "Atalanta come il Verona 84-85? Difficile fare paragoni. L'Atalanta ogni anno cambia molto, magari perde anche qualche giocatore. Ci sono tanti giocatori nuovi. La vittoria dell'Europa League ha fatto fare un salto di qualità: ha dato autostima, sicurezza, convinzione - ha proseguito - Su questo stiamo lavorando e cercando di inserire anche i nuovi arrivati. Per giocare e vincere c'è bisogno di uno scatto ulteriore e anche molto efficace per cercare di avere speranze".