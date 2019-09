Gian Piero Gasperini va ancora all'attacco dell'Inter ripensando al divorzio del 2011 dopo poche giornate: "Se io fossi arrivato all’Inter ora sarebbe andata diversamente? Non saprei, di certo in quel momento la squadra era in difficoltà e ha continuato ad averne anche dopo il mio esonero. Forse anch’io sono uscito più forte da quella esperienza. Di certo mi ha dato motivazioni per dimostrare che si erano sbagliati sul mio conto. Fu più un passo falso dell’Inter che mio". Sull'Atalanta spiega: "Quest’anno è andato via solo Mancini, il nucleo non è stato toccato. La Champions conquistata in provincia vale di più? È innegabile che dia ancora più soddisfazione. Ora la qualificazione è da conquistare: le nostre avversarie giocano la Champions stabilmente da anni. Non deve esserci presunzione, ma neanche deve mancare l’ambizione". Poi una notizia per i fantallenatori: "Non chiedetemi di far giocare Zapata e Muriel insieme: non è fattibile"