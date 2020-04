Garay, un bacio che significa guarigione

La sua positività al coronavirus era sta la prima tra quelle poi conclamate in seno al Valencia, ultima squadra europea ad aver fronteggiato l'Atalanta in Champions League. E la foto postata un mese fa che ritraeve lui, Ezequiel Garay, e la moglie separati da un vetro aveva certamente commosso. Era il 16 marzo e ora quel bacio virtuale è diventato invece reale, come testimonia un'altra foto postata sempre dal difensore argentino. Uno scatto e un bacio che significano guarigione e speranza per tutti coloro che stanno lottando contro il virus.