Street Power Football, il calcio da strada chiede spazio

In una stagione in cui il pallone e i suoi dei non sono mai andati in vacanza, il calcio da strada ha trovato il modo di anticipare l'uscita dei grandi classici di fine estate del panorama videoludico, Pes e Fifa, e regalare una ventata di novità. Street Power Football è arrivato per provare a stravolgere le gerarchie. Il titolo di SFL Interactive, Maximum Games e Gamajun sbarca su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC con l'obiettivo di far rivivere il divertimento del glorioso Fifa Street. Bastano un pallone e tanta fantasia per regalare spettacolo e provare a diventare una leggenda dello street football. Come Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson e molti altri freestyler, presenti in questo gioco in puro stile arcade. Street Power Football riporta il calcio in strada

















































































Noi abbiamo avuto modo di provarlo nella sua versione per Switch, forse la più adatta allo stile "fumettoso", rilassante e vacanziero di Street Power Football. Un mix di colori, musica e show ben evidente fin dall'apparire del menù, in italiano come tutti i sottotitoli e le grafiche. Delle sei modalità previste, la regina è sicuramente quella denominata Become King. In pratica una sorta di carriera in cui, seguendo i consigli del fuoriclasse Garnier, dovrete provare a emularne le gesta in una serie di sfide, eventi freestyle e partitelle, capaci di mettere a dura prova le capacità anche di chi fa del calcio da strada la sua professione.

Altrimenti, potrete cimentarvi nei cinque diversi eventi singoli: il classico freestyle, le partite con squadre da uno a tre giocatori per parte, Trick Shot, Elimination e il famosissimo Panna, ovvero la sfida dei tunnel detta all'americana. Non manca un'ampia sezione multigiocatore, sia online, sia in locale, grazie a cui potrete affrontare partite testa a testa o in co-op contro l'IA. Non manca una sezione per personalizzare i vostri giocatori utilizzando i punti stile guadagnati, che vi permetteranno di pescare da un lungo elenco di abbigliamento e gadget, compresi gli immancabili tatuaggi. Insomma, a livello di contenuti c'è ben poco da criticare anche se alla lunga il rischio che il tutto diventi un po' ripetitivo esiste. La difficoltà maggiore, almeno all'inizio, è quella di imparare una lunga serie di combinazione di tasti, a volte esagerata, per poter dare sfoggio di tutti i vostri trick. Considerate, inoltre, che ciascun personaggio ha abilità e superpoteri speciali da sfoggiare al momento giusto.

Dal punto di vista tecnico, questo Street Power Football non fa gridare al miracolo, ma è tutto funzionale al tipo di gioco. La grafica da cartone animato fa il suo dovere. I personaggi sono discretamente realizzati, le arene, da Londra a New York passando per la famosa, offrono dei palcoscenici vari e variegati sui cui esibirsi e la fisica è degna di un arcade di buon livello. Certo, dettagli e cura generale non passeranno alla storia, ma non ci farete troppo caso. Di ben maggiore impatto, invece, il reparto audio. Non certo per i suoni ambientali, ridotti all'osso, ma soprattutto per il sottofondo musicale. I brani firmati, tra gli altri, da, creano la giusta atmosfera e contribuiscono a farvi trovare il ritmo giusto.

Peccato soltanto che sia indispensabile essere costantemente collegati alla rete, altrimenti il gioco non si avvierà proprio. Un "limite" che si fa sentire soprattutto con la console di Nintendo, visto che in portabilità non sempre è possibile essere online (pensate a un aereo ad esempio). Senza questa piccola pecca, Street Power Fottball sarebbe un perfetto compagno di svago da tirare fuori ogni volta che avrete voglia di staccare dalla routine quotidiana.