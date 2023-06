Il Manchester United vince l'eFootball Championship Pro 2023

VIDEOGIOCHI

I Red Devils battono il Bayern Monaco in finale a Barcellona e si aggiudicano il torneo eSports KONAMI

© Ufficio stampa Konami Dopo diversi mesi all’insegna di scontri serrati e accesa competizione, l'eFootball Championship Pro 2023 si è concluso con la vittoria del Manchester United. Per la prima volta in tre anni, il torneo è tornato al formato offline. Gli otto club partecipanti si sono incontrati a Barcellona, Spagna, per disputare in match in presenza. I risultati Sette settimane di campionato regolare hanno delineato la fase a gironi e le prime sei classificate che sarebbero passate alla fase a eliminazione diretta.

Avendo conquistato, rispettivamente, il primo e il secondo posto, Barcellona e Manchester United sono state automaticamente ammesse alle semifinali, mentre i quarti di finale hanno stabilito i loro avversari:

FC Bayern München (4o) v AS Roma (5o)

Arsenal FC (3o) v AC Milan (6o)

FC Bayern Münich (2-0) e AC Milan (2-0) hanno vinto i rispettivi match aggiudicandosi un posto nelle semifinali:

FC Barcelona v FC Bayern Münich

Manchester United v AC Milan

Vedi anche games Coppa eFootball Italia celebra la conclusione di una prima stagione incredibile Dopo due partite molto combattute, il Manchester United (2-1) ha guadagnato un posto in finale con l'FC Bayern Münich, che ha battuto l'FC Barcelona per 2-1. Le due finaliste hanno dato vita a un'emozionante conclusione. Durante la finale, l'ex MVP e campione del 2022 Nekza ha sopraffatto l'FCB_Mestre per 0-2, prima che FCB_Jose e Kilzyou fossero costretti a un pareggio senza reti che ha portato ai calci di rigore, vinti da Kilzyou per 2-4. Con un risultato complessivo di 0-2 al meglio delle tre, il Manchester United si è aggiudicato l’ambito trofeo eFootball™ Championship Pro.

La fase a eliminazione diretta ha riunito fan di eFootball da tutto il mondo, la diretta streaming è stata seguita da più di 2,6 milioni di spettatori.

© Ufficio stampa Konami

Lotfi, capitano del Manchester United, ha dichiarato: “Innanzitutto, vorremmo dedicare questo importante risultato al club, perché è una vittoria del club, non solo nostra. La dedichiamo anche al nostro manager, Scott, e a tutte le persone del club che ci hanno sostenuto durante il torneo.Il loro sostegno è sempre stato incredibile, anche quando, dopo la terza giornata, eravamo settimi in classifica. Ci hanno aiutato enormemente nei momenti critici e senza di loro vincere questo titolo sarebbe stato impossibile. Non è solo una questione di abilità, hanno fatto molto per noi, aiutandoci a migliorare la nostra mentalità sotto diversi aspetti”.

Scott Martin, manager del Manchester United, riguardo al diventare campione dell’eFootball Champion 2023 come manager, ha commentato: “Ovviamente sono estremamente felice e contento per i ragazzi. Hanno lavorato duramente tutto l'anno e sono stati fantastici ambasciatori del nostro club. Sono stati incredibili. Nonostante le battute d'arresto a metà stagione non hanno mai mollato, si sono riorganizzati, hanno dimostrato una mentalità fantastica e, soprattutto nelle ultime partite, si sono rifiutati di andare incontro a una sconfitta. Io e il club siamo estremamente orgogliosi di loro”.

Le finali mondiali dell’eFootball Championship Open sono imminenti 10 giocatori dell'eFootball™ Championship Pro parteciperanno anche alle finali mondiali dell'eFootball™ Championship Open 2023, che si svolgeranno sabato 22 e domenica 23 luglio a Ginza, Tokyo. Il torneo vedrà i migliori giocatori di eFootball™ di tutto il mondo sfidarsi nelle categorie Playstation e Mobile per conquistare la corona individuale di vincitore dell'eFootball Championship Open!