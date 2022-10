Fifa 23, l'ultimo (capo)lavoro di EA Sports ritrova la Juve e la Coppa del Mondo

VIDEOGIOCHI

La recensione su PS5 del capitolo finale del gioco di calcio più amato e atteso: che spettacolo con l'HyperMotion2 e ci sono anche i campionati femminili

© ufficio-stampa Nell'anno dei Mondiali di calcio in Qatar, l'uscita di Fifa 23 era più attesa che mai e non solo perché si tratta dell'ultima volta che lo storico videogioco sullo sport di squadra più amato del mondo viene firmato da EA Sports. Già disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, ma anche PlayStation 4, Xbox One oltre alla Legacy Edition per Nintendo Switch (solo rose, maglie e stadi aggiornati), il nuovo capitolo della serie Fifa vanta diverse novità, come la tecnologia di gioco HyperMotion2, che offre azione, realismo e autenticità incredibili in ogni aspetto. O il crossplay generazionale, le innovazioni nelle modalità preferite dai fan, tra cui FIFA Ultimate Team, la modalità Carriera, VOLTA FOOTBALL e la FIFA World Cup maschile e femminile.

Come detto, dal punto di vista tecnico, la principale novità risponde al nome di HyperMotion2, che porta a più di 6.000 le animazioni calcistiche fedeli alla realtà capaci di garantire il massimo realismo, comprese le nuove meccaniche di accelerazione, dribbling e tocco di palla. I dati avanzati del Match Capture 11v11 ottenuti grazie a riprese di motion capture di due partite complete con squadre professionistiche - compreso un match tra squadre femminili - e i dati di cinque allenamenti, permettono di ottenere animazioni di qualità elevata e più realistiche rispetto a qualsiasi altro Fifa di EA Sports. Un algoritmo di apprendimento automatico all'avanguardia porta il realismo calcistico a un altro livello, prendendo spunto da oltre 9,2 milioni di fotogrammi di riprese durante le partite per generare nuove animazioni in tempo reale e creare movimenti naturali in una vasta serie di interazioni in campo. Numeri mostruosi, che in campo si vedono, eccome.

Quanto al crossplay, i giocatori della stessa generazione di piattaforme possono connettersi con gli amici e competere in modalità 1v1, tra cui FUT e Online Friendlies. Proprio FUT include un nuovissimo modo di giocare: "FUT Moments", che prevede sfide basate su scenari per offrire ai giocatori nuovi modalità per avanzare nella modalità. Una nuova modalità "Highlights giocabili" in entrambe le carriere giocatore e allenatore (per la prima volta ci sono una trentina di tecnici reali), permette di entrare direttamente in azione con il proprio professionista e di completare gli obiettivi. Pro Club e VOLTA FOOTBALL hanno un nuovo punto di accesso condiviso che consente di personalizzare, giocare e far progredire un giocatore in entrambe le modalità, oltre alla possibilità di guadagnare punti XP Pro Club.

Chiaramente, una delle attrattive maggiori è quella data dalla possibilità di cimentarsi nella Coppa del Mondo maschile Qatar 2022 (previsto un aggiornamento specifico in prossimità dell'inizio dell'evento a fine novembre), ma anche in quella femminile Australia e Nuova Zelanda 2023. Per quanto riguarda le squadre di club, invece, spicca il ritorno della Juventus, rappresentata con il nome, le divise e lo stadio ufficiale, oltre alle iconiche UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, Premier League, LaLiga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A, per un totale di una trentina di diversi campionati. Grande spazio anche al calcio in rosa e non solo per la presenza dei Mondiali di categoria. Per la prima volta nella storia di Fifa, si potrà giocare con le squadre femminili della Barclays FA Women's Super League e della Division 1 Arkema fin dal momento del lancio. Pure in questo caso, grazie all'acquisizione HyperMotion2 dedicata a una squadra femminile professionista, le animazioni sono assolutamente autentiche.

Insomma, un piatto davvero ricco in cui abbiamo avuto modo di tuffarci a capofitto nella nostra recensione per PS5. Il primo impatto ci ha mostrato un Fifa 23 non molto diverso da quello che avevamo lasciato dodici mesi fa. Menù e contenuti sono molto simili per non dire identici, ma dietro alla facciata si sono nascoste belle sorprese. La più grande differenza rispetto al passato, è che in questo caso il gameplay è decisamente più lento. Ciò significa, che giocherete un calcio corale piuttosto che un calcio di individualità. La tanto celebrata "orchestra" del maestro Arrigo Sacchi anteposta al singolo. Meno giocate estemporanee, più azioni manovrate. A noi questo approccio è piaciuto parecchio, anche perché permette pure ai neofiti di divertirsi sin da subito. Abbiamo poi notato che la fase difensiva è meno lasciata all'IA, con i contrasti e gli interventi gestiti molto più manualmente che in passato. Ma, in generale, tutte le situazioni di gioco sono meno prevedibili e "ingessate" grazie all'introduzione di numerosissime nuove animazioni con l'HyperMotion2. Ed è qui che Fifa 23 eccelle: la fisica ha fatto un enorme passo avanti, almeno su PC e console di corrente generazione dove l'HM2 è presente.

E FUT? La modalità forse più amata dal pubblico non è stata rinnovata troppo nei contenuti, ma la grande notizia è che viene supportato dal crossplay tra medesime generazioni di console. La novità è invece rappresentata dai Momenti, una modalità a giocatore singolo che prevede di completare degli scenari di gameplay. Alcuni più basici, altri più complessi. In premio avrete delle stelle da spendere per ottenere ricompense varie. Da segnalare il nuovo sistema d'intesa, che tiene conto delle similitudini tra i giocatori della squadra in campo, permettendovi di "mischiare" al meglio calciatori proveniente da campionati diversi. Al contrario, non si possono più spostare liberamene in campo i giocatori, che saranno vincolati al loro ruolo ufficiale. Ma poco male. Venendo alle modalità carriera, in quella allenatore ci è piaciuto molto l'inserimento dell'Analista dei trasferimenti, che giudicherà le operazioni di mercato messe in atto. A proposito, davvero belli i filmanti introdotti per raccontare ogni nuovo ingaggio. Sia nella carriera allenatore, sia in quella giocatore, poi, è stata snellita la stagione, introducendo la possibilità di giocare solo le fasi salienti di ciascuna partita. Poco da dire su Pro Club (controllate un calciatore personalizzato durante dei match) e Volta Football (incentrato sul calcio da strada), che riprendono pari pari quelli del 2022. Peccato.

Impeccabile o quasi il comparto tecnico, che ha raggiunto livelli di eccellenza. Impressionante per certi punti di vista il livello di resa dei volti dei giocatori più celebri. Molto bella anche la playlist dei brani della colonna sonora, mentre non spicca per freschezza la telecronaca dell'affiatata (e a volte un po' stucchevole) coppia Pardo-Adani. In sintesi: non fermatevi al primo impatto, ma scendete subito in campo e vi divertirete come forse mai avete fatto con un videogioco di calcio.