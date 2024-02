eFootball vola in Sud America per la Season 4

VIDEOGIOCHI

“The Carnival Vibe” arriva in-game con premi, sfide ed eventi a tema Brasile

© ufficio-stampa Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’inizio della Season 4: "The Carnival Vibe" in "eFootball". Questa stagione offrirà agli utenti una serie di bonus log-in, eventi e oggetti che porteranno un po’ di samba nelle loro squadre.

Vedi anche games eFootball raggiunge i 700 milioni di download Omaggi log-in

La Stagione 4 offrirà ai giocatori una serie di omaggi gratuiti ottenibili effettuando semplicemente il log-in a eFootball™. Tra i regali: 3 x Chance Deal per calciatori "Highlight: Brasile", che daranno l’opportunità agli utenti di aggiungere Danilo, Marquinhos, Pedro, Raphael Veiga e Renan Lodi ai propri Dream Team. Inoltre, per non lasciare nulla al caso, "The Carnival Vibe" offrirà una superstar garantita a tutti: una carta Highlight Neymar Jr gratuita potrà essere riscattata a partire dal primo giorno della Stagione 4.

Eventi

Durante la nuova stagione si svolgeranno diversi eventi a tema Brasile, leggende del calcio e molto altro ancora, per offrire agli utenti numerose sfide che metteranno alla prova e faranno crescere le loro squadre. Completando questi eventi, gli utenti potranno ricevere fino a 2 x Chance Deal per "Highlight: Brasile", fino a 15.000 GP e fino a 110.000 Exp. per il Programma di allenamento.

Oggetti extra

Per portare il "Carnival Vibe" all’interno dei Dream Team, i giocatori potranno usare i propri Chance Deal per aggiungere alla loro squadra uno dei tre calciatori brasiliani sopra citati, aggiungere la carta Neymar Jr gratuita e, per completare il look, vestire queste stelle del samba con la nuova uniforme eFootball™ Carnival '24.