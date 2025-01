Galliani: "Napoli favorito per scudetto, importante italiane avanti in Champions"

"Lo scudetto? Io penso dall'inizio che il Napoli, avendo una sola competizione, ha un vantaggio competitivo enorme perché si stanca meno. Per cui per me è il Napoli la favorita. Non tanto per la forza della rosa, ma perché gli allenamenti mettono benzina e le partite la consumano". Così l'ad del Monza Adriano Galliani arrivando negli uffici della Lega calcio a Milano, a proposito della lotta per lo Scudetto. Per quanto riguarda le italiane in Champions: "Speriamo le italiane vadano tutte avanti, perché è fondamentale mantenere il secondo posto nel ranking per la quinta squadra in Champions".