Galliani minaccia reclamo per Italia-Spagna, salta torneo eSports della Fifa

LA STORIA

La Fifa ha rimandato la "FIFA eNations StayAndPlay Cup" per motivi tecnici. Dietro alla decisione di far saltare il torneo ci sarebbe però lo "zampino" di Adriano Galliani. In vista di Italia-Spagna, l'Ad del Monza si sarebbe infatti infuriato per la scelta della Roja di "schierare" il pro gamer Jaime Gravesen Alvarez (tra i primi 30 al mondo a FIFA20) al posto di un calciatore, minacciando di presentare un reclamo ufficiale alla Fifa.

Per l'Italia sarebbero dovuti "scendere in campo" il difensore del Milan, Alessio Romagnoli, e il gamer del Monza, Raffaele ‘Er_caccia98’ Cacciapuoti, eplayer professionista del Monza Calcio e vincitore per la piattaforma Playstation del torneo TIMVISION FIFA20 online organizzato dalla FIGC nei giorni scorsi. Ma tutto poi è saltato. In attesa forse di qualche modifica al regolamento e di una prossima riprogrammazione dell'evento.

Gli Azzurri erano nel girone di Spagna, Portogallo e Malta e quella iberica era l’unica squadra senza un calciatore in "rosa", avendo schierato con l’eplayer Jaime ‘Gravesen’ Álvarez la celebrity DjMariio. Per il Portogallo i rappresentanti erano Diogo Mendes e Diogo Jota, attaccante del Wolverhampton e 2 presenze con la Selecao, per Malta invece Christian Spiteri e Dunstan Vella, centrocampista dell’Hibernians con 7 presenze in nazionale.