Futsal: calciatrice brasilana morta tragicamente

Una drammatica tragedia quella che si è consumata in Brasile. La calciatrice di futsal Carol Oliveira è morta sul colpo dopo esser caduta da un edificio di 22 piani. L'episodio è accaduto a Santa Caterina. La ventiduenne era sul tetto del palazzo insieme al fratello per la registrazione di un video destinato ai social network. La ragazza, in forza al Centro di Tijucas, concentrata a guardare lo schermo del cellulare non si è accorta, che sul tetto dell'alto edificio non erano presenti barriere protettive ed è inciampata cadendo nel vuoto. La dinamica dello sconvolgente incidente è stata ripresa casualmente dal fratello che si trovava con lei.