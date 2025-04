Funerali Papa, San Lorenzo in campo con maglia "Insieme per l'eternità"

La passione di Papa Francesco per il calcio e in particolare per il San Lorenzo de Almagro, squadra di Buenos Aires di cui aveva anche la tessera di tifoso, è cosa nota. Così la compagine argentina questa sera scenderà in campo in campionato contro il Rosario Central con una maglia celebrativa dedicata proprio al Papa. Secondo quanto riferiscono i media argentini, infatti, al Nuevo Gasometro il San Lorenzo indosserà una maglia con la scritta 'Papa Francisco-Juntos por la eternidad' (Papa Francesco-Insieme per l'eternità). Non solo, ma il bus della squadra sarà personalizzato con una foto di papa Bergoglio che regge in mano un gagliardetto del San Lorenzo e la scritta 'Siempre Cuervo' (come sono chiamati i tifosi della squadra). Inoltre ai 20mila tifosi presenti allo stadio saranno consegnate altrettante bandierine bianche e gialle, i colori del Vaticano, da sventolare all'ingresso in campo delle squadre.