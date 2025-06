Giordania, il Re si congratula per storica qualificazione al Mondiale

Il Re di Giordania, Abdallah II ibn al-Hussein, si è congratulato con la nazionale di calcio (The Nashama, 'i valorosi') per la qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. "Mi congratulo di cuore con i figli e le figlie del nostro caro popolo per la qualificazione della nostra nazionale di calcio ai Mondiali. Questa qualificazione storica è ampiamente meritata dalla nostra squadra, che include campioni e staff di cui siamo orgogliosi e che amiamo. Un ringraziamento speciale ai nostri fedeli tifosi, che sono stati un pilastro del nostro sostegno. I Nashama sono sempre stati, e continueranno a essere, fedeli alla loro promessa", ha scritto in un post sulla piattaforma X. Dopo la straordinaria vittoria per 3-0 contro l'Oman e quella della Corea del Sud per 2-0 contro l'Iraq, la Giordania si è ufficialmente qualificata per la Coppa del Mondo 2026, per la prima volta nella storia.