FROSINONE: TERAPIE PER VIVIANI E SALAMON

15/04/2019

Seduta mattutina per i giocatori del Frosinone che sono tornati in campo in vista della trasferta di sabato prossimo a Cagliari. Chi e' sceso in campo contro l'Inter ha svolto una seduta di scarico, il resto del gruppo ha svolto una partitella. Terapie per Viviani e Salamon. domani alle 15 e' in programma una nuova seduta di allenamento a Ferentino.