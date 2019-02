FROSINONE, BARONI: "CON LA ROMA NON FIRMO PER IL PARI"

22/02/2019

"Le difficolta' di questa partita le conosciamo, quello che dobbiamo fare noi e' una prestazione importante. Di altissimo livello, individuale e di squadra. Solo cosi' ci possiamo avvicinare al risultato positivo. Io ci credo e la voglio. Mi aspetto una ulteriore crescita di tutti, non dobbiamo sbagliare prestazione. E non firmo per il pari". Il tecnico del Frosinone Marco Baroni guarda senza paura alla sfida interna di domani sera contro la Roma. "Credo che in questo campionato ci siano tutte partite difficili. Tante partite sono difficili se le vai a valutare nello scarto tecnico ma ci sono anche altre risorse da mettere in campo e noi dobbiamo andare a cercarle. Le abbiamo nel nostro bagaglio, dobbiamo fare una gara da Frosinone, una gara di grande attenzione, di grande determinazione, cercando di togliere le giocate ad elementi di top-level - ha aggiunto in conferenza stampa - Queste sono partite bellissime da giocare, che andiamo ad affrontare in casa nostra. Ed e' un aspetto che ci puo' arrivare d'aiuto anche perche' abbiamo un pubblico caldo che ci sostiene. Queste situazioni dobbiamo andarle a sfruttare al meglio, io ci credo".