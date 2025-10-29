Logo SportMediaset

Calcio

Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb

29 Ott 2025 - 11:33

Il questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco ha emesso un Daspo di un anno per due tifosi della Sambenedettese dopo che entrambi, lunedì scorso, hanno pubblicato sui social messaggi ritenuti violenti e minacciosi nei confronti dell'Ascoli e del suo presidente Bernardino Passeri. I due sono stati convocati in Questura, dove hanno ammesso di aver scritto quelle frasi: "Io mercoledì voglio il morto" e "vieni in tribuna centrale che io prendo Passeri per il collo". Le parole, diffuse su Facebook e poi rimbalzate sui social, hanno suscitato indignazione e segnalazioni che hanno portato la polizia ad agire rapidamente, individuando i responsabili che sono stati segnalati alla Procura di Ascoli per gli approfondimenti sui risvolti penali, configurandosi nelle frasi incriminate l'istigazione a delinquere e la minaccia. Si tratta di un cosiddetto "Daspo fuori contesto", applicabile anche per comportamenti violenti o minacciosi avvenuti lontano dagli stadi ma collegati all'ambiente sportivo. Il provvedimento, oltre a vietare la presenza alle partite, può prevedere l'obbligo di firma nei giorni delle gare. Dopo il derby di campionato giocato ad Ascoli domenica scorsa e vinto dalla squadra di casa per 1-0, oggi alle 15 le due squadre tornano ad affrontarsi allo stadio di San Benedetto per la partita valevole per la Coppa Italia ad eliminazione diretta. Anche stavolta è stato previsto un imponente servizio d'ordine. Per entrambe le partite è stato disposto il divieto ad assistervi per la tifoseria ospite. 

12:52
Juve, problema al polpaccio per Thuram: out contro l'Udinese
12:33
Inter, e se si fa male Sommer? Calligaris pronto al debutto tra i grandi, ecco chi è
12:17
Marotta: "Inter vicina ai familiari della vittima e a Martinez"
11:33
Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb
10:21
Coppa di Germania, tragedia sugli spalti: morto un tifoso del Lipsia