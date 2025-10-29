Frasi minacciose sui social, Daspo a due tifosi della Samb

Il questore di Ascoli Piceno Aldo Fusco ha emesso un Daspo di un anno per due tifosi della Sambenedettese dopo che entrambi, lunedì scorso, hanno pubblicato sui social messaggi ritenuti violenti e minacciosi nei confronti dell'Ascoli e del suo presidente Bernardino Passeri. I due sono stati convocati in Questura, dove hanno ammesso di aver scritto quelle frasi: "Io mercoledì voglio il morto" e "vieni in tribuna centrale che io prendo Passeri per il collo". Le parole, diffuse su Facebook e poi rimbalzate sui social, hanno suscitato indignazione e segnalazioni che hanno portato la polizia ad agire rapidamente, individuando i responsabili che sono stati segnalati alla Procura di Ascoli per gli approfondimenti sui risvolti penali, configurandosi nelle frasi incriminate l'istigazione a delinquere e la minaccia. Si tratta di un cosiddetto "Daspo fuori contesto", applicabile anche per comportamenti violenti o minacciosi avvenuti lontano dagli stadi ma collegati all'ambiente sportivo. Il provvedimento, oltre a vietare la presenza alle partite, può prevedere l'obbligo di firma nei giorni delle gare. Dopo il derby di campionato giocato ad Ascoli domenica scorsa e vinto dalla squadra di casa per 1-0, oggi alle 15 le due squadre tornano ad affrontarsi allo stadio di San Benedetto per la partita valevole per la Coppa Italia ad eliminazione diretta. Anche stavolta è stato previsto un imponente servizio d'ordine. Per entrambe le partite è stato disposto il divieto ad assistervi per la tifoseria ospite.