Francisco Conceiçao: "La Juve sta bene, anche io pronto per il Benfica"

"Stiamo bene, sappiamo che per questo club una sconfitta è difficile ma ora siamo con la testa sulla partita di domani. Dobbiamo fare una grande partita per ottenere i tre punti". Così Francisco Conceiçao ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Benfica in Champions League. "Io ho ancora un piccolo infortunio ma che adesso sto recuperando a poco a poco, mi sento pronto per domani e aiutare la squadra", ha aggiunto l'attaccante della Juventus. "Il Benfica è una squadra forte, a cui piace avere la palla. Hanno giocatori di qualità e noi dobbiamo essere forti per ottenere i tre punti", ha concluso il portoghese.