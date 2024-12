Francia, svaligiata la casa di Lavezzi

L'appartamento di Ezequiel Lavezzi a Neuilly-sur-Seine, cittadina nei pressi di Parigi, è stato svaligiato nella notte tra domenica e lunedì. Lo rivela il sito francese Actu 17 ripreso da l'Equipe. Al suo interno sono stati rubati oggetti di lusso, per una cifra non ancora stimata. Lo riferisce la procura di Nanterre. Ritiratosi nel 2019, l'ex attaccante del Napoli e del Psg soffre di difficoltà psicologiche da fine carriera. Lo scorso gennaio è stato ricoverato in una struttura specializzata in psichiatria e salute mentale a Buenos Aires.